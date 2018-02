Espanha apresenta Guindos para substituir Constâncio no BCE

No dia em que terminava o prazo para apresentar candidatura, a Espanha avançou com o nome do seu atual ministro da Economia, Luis de Guindos, para concorrer à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

O cargo é, neste momento, ocupado por Vítor Constâncio, cujo mandato termina a 31 de maio. A candidatura de Guindos, um antigo quadro da Lehman Brothers, foi enviada então a Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo.

O outro candidato oficial é o governador do Banco da Irlanda, Philip Lane. A decisão será tomada no Conselho Europeu dos próximos dias 22 e 23 de março.