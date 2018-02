Falta de água agrava-se na Cidade do Cabo

As filas de espera crescem à medida que a quantidade de água diminui. As noites dos residentes da Cidade do Cabo, na África do Sul são agora passadas junto às poucas fontes públicas.

Aliás, as autoridades já alertaram para a possibilidade do abastecimento público de água ser cortado em abril se não chover entretanto.

Um residente na cidade sul-africana, que estava numa dessas filas, acredita que "dentro de pouco tempo vamos perceber que a água é mais valiosa que o petróleo. Não quero ser demasiado crítico, mas acredito que deveriam ter sido postas em prática outras medidas e há mais tempo".

16 de Abril é então a data em que as autoridades prevêem que a Cidade do Cabo fique sem abastecimento de água. Nesse dia, estima-se que o nível de água nas barragens chegue aos 13,5% e o fornecimento normal de água seja interrompido na maior parte das áreas residenciais. Caso se confirme, a Cidade do Cabo será a a primeira metrópole do mundo a ficar sem água.