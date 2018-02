Tamanho do texto

A irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, será a primeira representante da sua família a deslocar-se à Coreia do Sul, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Kim Yo-Jong, ela própria membro do chamado “politburo”, o organismo que concentra as grandes decisões políticas da Coreia do Norte, fará parte de uma delegação que se vai deslocar na próxima sexta-feira até ao país vizinho, naquele que muitos consideram um passo significativo na reaproximação das duas Coreias.