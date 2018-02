Para o infinito e mais além: Musk manda carro para o espaço

Já está no espaço o mais poderoso foguetão alguma vez construído. O Falcon Heavy, da SpaceX, de Elon Musk, foi lançado com sucesso no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral.

A SpaceX é a mais importante empresa privada de exploração espacial no mundo e é obra do empresário, fundador da Tesla. Elon Musk não deixou de incluir um carro da marca na carga transportada pela nave, que vai para lá de Marte e entrar numa órbita do sol indefinida. Os dois foguetões laterais regressaram intactos à terra, prontos para novas missões.