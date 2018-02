SpaceX faz história com lançamento de Falcon Heavy

O mais potente foguetão do mundo, o Falcon Heavy da SpaceX, descolou com sucesso a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. Composto por três lançadores reutilizáveis Falcon 9, deu assim início a uma missão histórica com a qual o dono da empresa privada norte-americana, Elon Musk, espera abrir caminho a novas missões à Lua e à exploração humana de Marte.

Se não fez parte dos milhares - ou mesmo milhões - de pessoas que seguiram o lançamento em direto, pode ver (ou rever) neste vídeo os momentos cruciais:

Musk disse estar "incrivelmente orgulhoso da equipa da SpaceX, que criou o mais avançado e maior foguetão do mundo", confessando que antes temia "uma gigantesca explosão na plataforma, com uma roda aos saltos pela estrada fora".

Alguns minutos depois da descolagem, os dois foguetões laterais Falcon 9 separaram-se da composição e regressaram em simultâneo ao Centro Espacial Kennedy, mas o terceiro lançador - o central - acabou por despenhar-se no Atlântico. Um "precalço" que não reduziu o entusiasmo da missão.

Libby Jackson, da agência espacial do Reino Unido, sublinha que "a possibilidade de reutilizar os foguetões - que é algo onde a SpaceX lidera - é a chave para reduzir os custos de um lançamento e torná-lo mais sustentável e amigo do ambiente. Ver os dois lançadores descer lado a lado foi maravilhoso e um sinal da forma como o Espaço está a evoluir".

Musk cumpriu a promessa de enviar a bordo, em direção a Marte, um descapotável vermelho da Tesla - a sua marca de desportivos elétricos - ao som de David Bowie.

Mais fotos do lançamento na conta Twitter da SpaceX: