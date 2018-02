UE pode sancionar Reino Unido durante período de transição

Tamanho do texto

A União Europeia terá o desejo de poder impor sanções ao Reino Unido durante o período de transição do Brexit, se o Londres violar as regras acordadas. A informação surge num documento europeu confidencial obtido pelo jornal britânico The Guardian.

O periódico refere que "Bruxelas poderia aplicar restrições nos benefícios do mercado único se os procedimentos judiciais num contencioso entre os dois blocos demorassem muito tempo".

O documento nunca foi mencionado como parte das negociações sobre os termos do divorcio entre o Reino Unido e a União Europeia.

Este novo dado deverá submeter mais pressão sobre a primeira-ministra Theresa May que tem sido criticada por ser demasiado passiva em relação às exigências da UE.

De acordo com o que já foi estabelecido, o Reino Unido deverá ficar 21 meses no mercado único e aduaneiro sem qualquer palavra a dizer sobre novas regras.