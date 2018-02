Está instalado no norte do Chile e vai por os astrónomos a olhar mais longe. Batizado de "Espresso - Echelle Espetrógrafo for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations - o espetrógrafo de alta resolução que capta imagens do espectro de luz é considerado o instrumento que faltava para descobrir planetas extra solares.

Instalado no VLT - Very Large Telescope - no Chile, que pertence ao ESO, Observatório Europeu do Sul, o Espresso tem assinatura portuguesa. Foi construído por um consórcio de cientistas portugueses, espanhóis, suíços e italianos e tem a capacidade de detetar planetas como a Terra. Com uma tecnologia 10 vezes mais avançada do que o espetrógrafo Harps, utilizado desde 2003, vai permitir decompor e analisar a luz proveniente de estrelas e medir a velocidade com que se aproximam ou se afastam de nós.