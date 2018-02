Coreia do Norte exibe exército na véspera dos Jogos de Pyeongchang

A um dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang começarem, a Coreia do Norte organizou um desfile para celebrar os 70 anos do exército do país.

A data de aniversário da força militar é só em Abril mas o líder norte-coreano decidiu fazer o evento esta quinta-feira. No discurso, Kim Jong-un diz que a celebração serve para mostrar a "potência militar mundial" que a Coreia do Norte representa.

Para alguns especialistas, a ideia de Kim Jong-un em antecipar a celebração passa por tentar, de alguma forma, diminuir as sanções internacionais, multas que os EUA não tiram de cena.

Mike Pence, antes de partir para a Coreia do Sul, onde marcará presença na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, disse aos jornalistas que o governo norte-americano vai pressionar a Coreia do Norte com mais sanções e que "todas as opções estão em cima da mesa."