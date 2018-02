Grande coligação alemã já tem acordo

Há finalmente um acordo em terras alemãs. Meses depois, Angela Merkel e Martin Schulz chegam a um consenso. A notícia foi avançada há momentos pela imprensa.

Os dois líderes reuniram-se esta terça-feira para chegarem a acordo e não saíram da sede de Merkel antes que o fizessem. A reunião durou noite adentro e já o sol nascia quando se chegou a um consenso.

Merkel e o SPD (Partido Social Democrata) não conseguiam concordar em temas como o sistema de saúde e o sistema de trabalho, temas que acabaram por deixar de estar em águas turvas.

Estas medidas vão agora a votos. Os militantes do Partido Social Demcorata decidem dentro de semanas qual o destino do que foi acordado pelos dois partidos.

Segundo o acordo entre CDU-CSU e o SPD, os sociais-democratas ficam com as pastas dos Negócios Estrangeiros - que provavelmente irá para Martin Schulz - das Finanças e do Trabalho. A CSU, parceira histórica da CDU, recebe o ministério da Administração Interna.

Em conferência de imprensa, ao lado de Schulz e de Horst Seehofer (CSU), Merkel reconheceu que as "negociações foram difíceis", mas que a Alemanha terá "um governo estável". Já Schulz agradeceu os "difíceis" compromissos assumidos pela CDU, prometeu trabalhar em conjunto com a França para "fortalecer" a União Europeia e adiantou que o acordo de coligação no que respeita à Europa vai "mudar o rumo" do bloco europeu, com a Alemanha a assumir um papel de liderança.