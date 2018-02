Pyeongchang: Onde é que os líderes vão ficar sentados?

A discussão central agora é: onde é que os líderes vão ficar sentados na cerimónia de abertura dos Jogos em Pyeongchang, na Coreia do Sul, lugares que podem causar "desconforto" entre os representantes.

Mike Pence veio dizer que não tem interesse algum em aproveitar a cerimónia de abertura do evento para questões políticas, e isso incluí não fazer questão de trocar palavras com a representante da Coreia do Norte nos Jogos.

Do outro lado, Kim Yo-jong, representante do governo norte-coreano no evento e irmã de Kim Jon-un, debaixo de ameaça de sanções dos EUA, diz que também não tenciona trocar palavras com Mike Pence.

Os dois líderes não fazem questão de estar próximos um do outro, mas quem vai decidir se isso acontece é a organização do evento, que os pode sentar lado lado, num protocolo de lugares que ainda não foi revelado.