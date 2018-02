Réplica dificulta socorros na Formosa

O balanço mortal do sismo na Formosa vai aumentando, à medida que os bombeiros vão encontrando novos corpos. Há também casos felizes de pessoas encontradas com vida. As réplicas ao terramoto que abalou a ilha na noite de terça para quarta-feira continuam a dificultar o trabalho dos socorros. Na noite de ontem, uma réplica de 5,7 na escala de Richter fez-se sentir no mesmo local, a cidade de Hualien, na costa leste do país.

Foi confirmada a morte de pelo menos 10 pessoas e há 58 que ainda estão desaparecidas. As imagens de edifícios inclinados, com a derrocada dos alicerces, estão a correr mundo. Este terramoto aconteceu exatamente dois anos depois do que abalou a cidade de Tainan e matou pelo menos 116 pessoas.