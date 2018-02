Sem a Rússia e com as Coreias de mão dada, eis PyeongChang2018

Tamanho do texto

Abrem esta sexta-feira os Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang.

As primeiras olimpíadas de inverno realizadas na Coreia do Sul estão a ficar desde logo marcadas pelos sinais positivos oriundos da Coreia do Norte.

As duas coreias vão desfilar sob a mesma bandeira, numa iniciativa que até o Papa Francisco saúdou.

A China aproveitou para pedir aos Estados Unidos para seguirem o exemplo coreano e levarem para o campo diplomático o desportivismo olímpico. Com um orçamento de mais de oito mil milhões de euros e mais de um milhão de espetadores previstos a assistir ao vivo aos diferentes eventos desportivos, mais de 3500 atletas em representação de 92 países vão estar em competição, incluindo Portugal, com dois atletas.

A Rússia está suspensa, devido a um escândalo de doping, e os mais de 160 atletas russos presentes em PyeongChang vão competir como neutros sob a designação de "atletas olímpicos da Rússia."

Há 102 medalhas de ouro a concurso em 15 disciplinas, distribuídas por sete modalidades, para entregar até 25 de fevereiro.