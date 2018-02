Várias crianças entre os mortos nos últimos bombardeamentos

Há pelo menos 12 crianças entre as 31 vítimas mortais dos mais recentes bombardeamentos no leste da região de Ghouta, na Síria, ainda ocupada pelas forças rebeldes. Os números vêm do grupo antigovernamental sediado no Reino Unido "Observatório Sírio dos Direitos Humanos". O bombardeamento terá feito ainda cerca de 60 feridos. O governo da Síria alega que apenas visou alvos militares.

Toda a área a leste da capital, Damasco, está debaixo de bombardeamentos das tropas leais a Bashar el-Assad há três dias consecutivos. A derrocada de edifícios deixou vários civis soterrados nos escombros.

As Nações Unidas descrevem a situação em Ghouta como extrema. O gabinete de assuntos humanitários da ONU pede um cessar-fogo de um mês, que permita a entrega de ajuda. Alerta para as populações civis em risco em várias frentes, incluindo no enclave curdo de Afrin, onde a Turquia lançou, recentemente, uma ofensiva.