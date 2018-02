Wall Street volta a afundar

A Bolsa de Nova Iorque voltou a mergulhar profundamente no vermelho esta quinta-feira. Tal como no arranque da semana, o Dow Jones caiu mais de 1000 pontos, um recuo de 4,15% no índice industrial. As tecnológicas também afundaram, mas um pouco menos, com o Nasdaq a desvalorizar 3,9%. O índice das 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos (S&P 500) perdeu 3,75%.

Desde o pico no final de janeiro, Wall Street já caiu mais de 10% fazendo desaparecer biliões de dólares do sistema financeiro. A volatilidade promete continuar, segundo os analistas.