Começaram os Jogos Olímpicos de Inverno

Estão abertos os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Mas, para além do desporto, foi a até à pouco improvável reaproximação entre as duas Coreias que dominou a cerimónia de abertura. No estádio olímpico de Pyeongchang, atletas de ambos os países - separados desde 1945 e tecnicamente ainda em guerra - desfilaram sob uma mesma bandeira, com toda a península coreana em azul.

Uma das imagens do dia é a bancada onde se sentaram, lado a lado, o vice-presidente norte-americano Mike Pence, Kim Yo Jong - irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un - e o presidente do parlamento norte-coreano Kim Yong Nam.

Se Pence escolheu não participar no jantar com os líderes da Coreia do Norte, já Kim Yong Nam trocou um sorridente aperto de mão com o presidente da Coreia do Sul Moon Jae-In.

Os líderes das duas Coreias foram assim os principais protagonistas da foto de família do lançamento dos Jogos, dando ao presidente do Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, mais uma razão para brindar a uma olimpíadas que podem significar um importante passo na direção da paz.