Congresso aprova orçamento para colocar ponto final a paralização

Donald Trump ja assinou o orçamento aprovado pelo Congresso acabando assim, oficialmente, com a paralisação dos servições da administração federal.

Esta foi a segunda paralisação governamental nos EUA desde o início do ano e durou apenas algumas horas.

O Senado não entrou em acordo em tempo útil, em relação ao orçamento federal para os próximos dois anos.

O plano de orçamento para tentar evitar esta paralisação foi levado até ao Congresso, que tinha até à meia-noite para votar e chegar a um acordo.

O debate ultrapassou o prazo limite. Demoratas e republicanos não concordavam nos assuntos do costume: orçamento para apoio militar e políticas de imigração.

O debate acabou por continuar, o governo entrou em paralisação, horas depois, o congresso acordou em relação ao orçamento federal.

Os "Shutdowns" são comuns, no governo dos EUA?

A última paralisação aconteceu há três semanas e durou três dias. Mas, em 2013, o governo de Barack Obama também enfrentou uma paralisação. As instituições públicas fecharam as portas durante 16 dias e milhares de funcionários do governo ficaram em casa até ser tomada outra decisão.

Antes disso, o governo americano já tinha sofrido outras paralisações devido ao desacordo em relação aos orçamentos do Estado. Houve dois "shutdowns" no governo de Bill Clinton, em 1995 e 1996, e um outro em 1978, o qual durou 18 dias.