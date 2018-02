Escravatura moderna em quinta inglesa

Tamanho do texto

Um caso de escravatura moderna no sul de Inglaterra traz para a ordem o dia a problemática do trabalho forçado no Reino Unido.

A polícia deteve três homens depois de descobrir uma exploração de flores na região de Cornwall onde 200 migrantes, na maioria provenientes da Lituânia, Roménia e Bulgária trabalhavam em condições de escravidão. As vítimas foram realojadas e estão a receber aconselhamento legal.

Gail Windsor, inspetora da polícia de Cornwall:

"Trouxemos vários intérpretes para trabalhar connosco e a Cruz Vermelha também está a colaborar, nomeadamente para responder às necessidades imediatas. Também estabelecemos um processo de triagem, para garantir que cuidamos do bem estar de todos. Estamos a garantir que todos são tratados de forma adequada."

O governo britânico estima que atualmente pelo menos 13.000 pessoas são vítimas de trabalho forçado, exploração sexual e servidão doméstica no país.