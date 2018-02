Irmã de Kim Jong-un e Mike Pence cruzam-se na Coreia do Sul

Já está na Coreia do Sul Kim Yo-jong, irmã do ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un e primeiro membro da família Kim a visitar o sul desde a guerra que opôs os dois lados nos anos 50.

Por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno em Peyongchang, Kim iniciou uma visita de três dias na companhia do presidente do parlamento norte-coreano Kim Yong-nam. Está previsto um encontro com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, no sábado, num almoço no palácio presidencial, em Seul.

Entretanto, também na Coreia do Sul, o vice-presidente americano Mike Pence encontrou-se com exilados norte-coreanos e com o pai de Otto Warmbier, o jovem norte-americano que morreu no ano passado depois de uma detenção, na Coreia do Norte, em que terá sido vítima de tortura.

Estes Jogos Olímpicos foram já chamados "jogos da paz". As duas Coreias vão desfilar sob uma bandeira única, na cerimónia de abertura, e vão ter uma equipa única de hóquei no gelo feminino. São jogos marcados por uma forte presença das forças de segurança.