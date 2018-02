Justiça francesa confirma exclusão de Jean-Marie Le Pen da Frente Nacional

O tribunal de recurso de Versailles confirmou o afastamento de Jean-Marie Le Pen da Frente Nacional (FN), salientando, no entanto, que este poderá continuar a ser o presidente honorário do partido.

O histórico dirigente de 89 anos contestava a sua exclusão decidida pela direção partidária em agosto de 2015. O tribunal confirmou então a decisão de primeira instância e a conservação do título honorífico, uma vez que os estatutos da FN não preveem que esse posto seja apenas reservado a membros partidários.

No entanto, tudo isto pode ficar sem efeito, uma vez que prevê-se que os militantes votem pela supressão desse cargo no congresso que decorre em Lille, no mês de março.

São bastante conhecidas as tiradas polémicas do cofundador da Frente Nacional, a começar pela afirmação de que as câmaras de gás foram apenas "um detalhe" no contexto da Segunda Guerra Mundial e a terminar pelas críticas cerradas aos dirigentes do seu partido, liderado pela filha, Marine Le Pen.

Jean-Marie Le Pen já reagiu, ameaçando comparecer ao congresso em Lille.