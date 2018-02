Muro de Trump será pago com orçamento dos EUA

O dinheiro para o tão prometido muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México faz parte do orçamento que o presidente norte-americano Donald Trump vai apresentar ao congresso esta segunda-feira.

Um alto funcionário do governo de Washington garantiu a um grupo de jornalistas que o orçamento inclui três mil milhões de dólares para a construção do muro. O dinheiro vai ser aplicado na compra de terras no vale do Rio Grande, no Texas, e de reservas de aço.

Trump pretende construir 96 quilómetros da barreira de aço com o orçamento deste ano e 103 quilómetros com o orçamento de 2019. Ao longo da campanha para as presidenciais de 2016, o atual presidente prometeu várias vezes que seria o México a pagar a construção.