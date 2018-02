Sambódromo perde terreno para o Carnaval de rua

Arranca esta sexta-feira o carnaval mais famoso do mundo. Um milhão e 500 mil turistas são esperados ao longo dos próximos cinco dias no Rio de Janeiro, ou seja, mais meio milhão do que em 2017. Ainda assim, e de acordo com o Gabinete de Apoio ao Turismo, o aumento de visitantes não se deve refletir nas receitas já que os hábitos dos que se deslocam ao Brasil, por estes dias, estão a mudar. O carnaval de rua está a atrair cada vez mais pessoas e diz quem faz deste um hábito, não é por acaso. O ambiente e o facto de as pessoas não terem de pagar bilhete são algumas das razões que estão a afastar muitos turistas do sambódromo.

Este ano, pela primeira vez, 3 mil agentes vão seguir de perto os "blocos de rua" para garantir que a festa decorre sem incidentes.