Após o caos vivido esta semana nos mercados financeiros, a Bolsa de Nova Iorque abriu em alta, esta sexta-feira, registando uma subida de 1,33% no índice Dow Jones. Já a fasquia do Nasdaq avançava 1,41% e a referência do Standard and Poor's das 500 empresas americanas mais cotadas valorizava 1,26%.

Números que contrastam com as quedas pronunciadas do dia anterior. Desde o final de janeiro, Wall Street já caiu mais de 10%.