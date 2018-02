“Forza Italia” começa campanha em Roma

O “Forza Italia”, de Sílvio Berlusconi, começou esta sexta-feira a campanha para as eleições gerais de 4 de março. Na apresentação dos candidatos, em Roma, e apesar da ausência do líder do partido, esteve presente Antonio Tajani. O atual presidente do parlamento europeu é um forte candidato a primeiro-ministro, segundo Berlusconi.

Um dos principais desafios da campanha é cativar o eleitorado jovem.

Annagrazia Calabria, líder da Juventude “Forza Italia”, revelou à Euronews algumas das medidas previstas para os jovens italianos.

“Não haverá encargos para as empresas que contratem jovens por um período de, pelo menos, seis anos. Não haverá impostos no primeiro ano para jovens que avancem com uma start-up. O crowdfunding será simplificado, e há muitas outras medidas".

No final da sessão de início de campanha, a Euronews quis saber entre os jovens da audiência quais são as maiores expetativas em relação ao partido.

Alessandra Fernandez tem 30 anos e está particularmente interessada nas medidas que dizem respeito ao emprego. Considera que os jovens italianos precisam de trabalhar e não querem ficar nas escolas e nas universidades sem nada para fazer.

Antonio Mennillo tem 20 anos e conta que a nova geração de italianos está desiludida e acaba por acreditar em movimentos como o “5 estrelas”, que se assume como um não-partido.