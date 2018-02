Aumenta tensão entre Israel, Irão e Síria

Tamanho do texto

Através do Twitter, um porta-voz militar israelita dá conta de que um avião de combate F16 se despenhou quando a força aérea atacava "alvos iranianos" na Síria, depois de ter intercetado um drone iraniano, vindo de território sírio, no seu espaço aéreo. Jonathan Conricus esclarece que os pilotos do F16 estão "sãos e salvos" e acusa o Irão de ser responsável por esta "grave violação da soberania israelita".

Depois de divulgada esta informação as autoridades sírias, citadas pela agência de notícias oficial síria Sana, davam conta de que a sua defesa antiaérea tinha repelido "uma agressão israelita" a uma base militar no centro do país acrescentando que "mais de um avião" israelita foi atingido pelos disparos.