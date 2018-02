Carnaval já está em marcha na Marques de Sapucaí

Tamanho do texto

A crise política e económica que domina o Brasil teve impacto nos preparativos do Carnaval de 2018.

Com menos orçamento mas talvez com mais criatividade, as escolas de samba da Série A que lutam pelo título para ascender ao Grupo Especial deram a volta por cima. Começaram a desfilar esta sexta-feira pela Avenida Marques de Sapucaí.

A britânica Samantha Mortner-Flores, uma antiga relações públicas que deixou tudo pela vida no Rio, foi uma das estrelas da noite. Desfilou como destaque de chão da Império da Tijuca semi-vestida de Iemanjá, a rainha do mar. É a primeira vez em mais de 70 anos de história da escola que este lugar é ocupado por sambista não brasileira.

O desfile da Série A marca o pontapé-de-saída no sambódromo antes do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, previsto para domingo e segunda-feira.