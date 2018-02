Dezoito pessoas morreram, este sábado, quando um autocarro de dois andares tombou, nos subúrbios de Hong Kong. Informação avançada pela polícia local.

As equipas de socorro não demoraram muito a chegar ao local mas não conseguiram evitar as mortes. Desconhecem-se, para já, as causas desta tragédia. As vítimas mortais serão 15 homens e três mulheres.