Kim Yo Jong entrega carta do irmão ao presidente da Coreia do Sul

Foi a irmã de Kim Jong-un que informou o líder sul-coreano de que este está disponível para conversar em Pyongyang, "o mais rápido possível". Kim Yo Jong terá entregado, em Seul, durante um encontro, no palácio presidencial em Seul, com Moon Jae-in , a convite do chefe de Estado da Coreia do Sul, uma carta manuscrita pelo seu irmão.

A irmã mais nova de Kim Jong Un é chefe da delegação enviada por Pyongyang aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. Trata-se do primeiro membro da Dinastia Kim a visitar o país vizinho desde o fim da Guerra da Coreia.

O momento emblemático dos últimos mais de 60 anos foi o desfile das comitivas dos dois países, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, juntas e sob a mesma bandeira.

Os dois países recomeçaram as negociações, com vista à reunificação do território, a 9 de janeiro.

A aproximação dos dois regimes não é vista com bons olhos por muitos sul-coreanos que se manifestaram, nas ruas de Seul contra Kim Jong-un.