Líder do cartel dos Zetas detido na Cidade do México

As autoridades mexicanas anunciaram a detenção de José María Guízar Valencia, o alegado líder do cartel de droga dos Zetas, um dos mais importantes e perigosos grupos de narcotráfico do país.

Em conferência de imprensa, Renato Sales, o responsável pela Comissão Nacional de Segurança revelou que a detenção aconteceu no bairro de Roma, na Cidade do México.

Guízar Valencia, conhecido como "Z-43", tem nacionalidades mexicana e americana.

Era procurado também nos Estados Unidos, onde era oferecida uma recompensa de cinco milhões de dólares.