Líderes das duas Coreias podem reunir-se em breve

De acordo com um porta-voz da presidência sul-coreana, citado pela agência de notícias EFE, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, convidou o seu homólogo, do país vizinho, para um encontro em Pyongyang "o mais rápido possível".

Moon Jae-in tinha recebido, para o almoço, no palácio presidencial, em Seul, Kim Yo Jong. A irmã mais nova de Kim Jong Un é chefe da delegação enviada por Pyongyang aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que arrancaram na sexta-feira na Coreia do Sul. Jong foi o primeiro membro da Dinastia Kim, da Coreia do Norte, a visitar o país vizinho desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53).

O momento emblemático dos últimos mais de 60 anos foi o desfilar das comitivas dos dois países, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, juntas e sob a mesma bandeira.

Os dois países recomeçaram as negociações, com vista à reunificação do território, a 9 de janeiro.