Manifestação contra o racismo em Macerata

Tamanho do texto

Contra o racismo e a xenofobia em Itália, este sábado milhares de pessoas manifestaram-se, de forma pacífica, nas ruas de Macerata.

Na semana passada a cidade foi palco de um tiroteio racista por parte de um antigo candidato do partido de extrema-direita Liga Norte. Seis imigrantes de raça negra ficaram feridos. Aconteceu depois de um nigeriano ter, alegadamente, assassinato da jovem Pamela Mastropietro.

O assunto está a dominar a campanha para as eleições gerais de 4 de março.

Michele Carlino, Euronews - Macerata viveu uma jornada de forte tensão e de mobilização mas as iniciativas contra o racismo e o fascismo não terminam aqui. Para a próxima semana está prevista uma nova manifestação na cidade. Contará com a participação do Partido Democrático e da Associação Nacional dos Partidários (ANPI) que esteve oficialmente ausente da manifestação deste sábado para não alimentar o clima de tensão precipitado pelo ato de Luca Traini.