Primeiro-ministro indiano visita territórios palestinianos

Numa visita histórica, o primeiro-ministro indiano aterrou este sábado na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

Narendra Modi foi recebido pelo presidente Mahmoud Abbas numa cerimónia oficial. Esta é a primeira vez que que um primeiro-ministro da Índia visita os territórios palestinianos.

Depois de um encontro com Abbas, Modi afirmou que a Índia defende o regresso da paz à região e está comprometida com os interesses do povo palestiniano.

Em reconhecimento pelo papel de Modi nas relações bilaterais, Mahmoud Abbas entregou o Grande Colar do Estado da Palestina, a maior honra que pode ser concedida a uma personalidade estrangeira.