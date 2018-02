Trump sanciona memorando Democrata

Donald Trump bloqueou, invocando razões de "segurança nacional", a divulgação de um documento redigido pela Casa dos Representantes Democratas no qual se refutam as acusações de abuso de poder do FBI e do Departamento de Justiça no que diz respeito à alegada interferência da Rússia nas presidenciais de 2016.

Numa mensagem enviada ao presidente da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, Don McGahn, conselheiro jurídico da Casa Branca, justifica a decisão do chefe de Estado norte-americano dizendo que o memorando dos democratas "contém muitas passagens classificadas como secretas e particularmente sensíveis".

Os democratas exigiram que o documento fosse tornado público depois dos republicanos terem divulgado um outro, com o aval da Casa Branca, que levou Trump a dizer que este prova que "não houve conluio nem obstrução" à investigação judicial, nesta matéria.

A decisão de permitir a publicação do texto republicano aconteceu contrariando as advertências do FBI e do Departamento de Justiça. O documento, baseado em informação secreta, concluiu que o FBI abusou dos seus poderes na investigação à alegada interferência da Rússia nas presidenciais.