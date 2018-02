"Batalha das Laranjas" em Itália

Ivrea, no norte de Itália, foi palco este domingo da "Batalha das Laranjas", uma tradição de Carnaval em que os festivaleiros se enfrentam numa disputa de arremesso de laranjas uns contra os outros. Tradição de origens medievais, diz-se que data do século 12 e tem por base a lenda de Violeta, a filha de um oleiro local que se viu obrigada a passar a sua noite de casamento com o diabólico chefe da aldeia e que para salvar a honra decapitou o nobre e libertou Ivrea da tirania em que vivia. Em 1930, jovens locais começaram a atirar das varandas laranjas, flores e 'confetis' para os desfiles de carnaval para que os rapazes reparassem nelas. O costume evoluiu para um duelo e mais tarde para um verdadeiro combate envolvendo laranjas.