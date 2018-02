"Batalha das Laranjas" no carnaval à italiana

Tamanho do texto

Ivrea, no norte de Itália, voltou a ser palco este domingo da tradicional "Batalha das Laranjas".

É uma tradição de inspiração medieval, na história de Violeta, uma plebeia, filha de um oleiro local, que na noite de casamento, pelas leias locais, terá sido obrigada a passar a noite com a o nobre tirano que liderava a aldeia.

Para defender a honra, Violeta matou o nobre e libertou Ivrea da tirania.

Nos anos 30 do século XX, as jovens daquela localidade, por alturas do Carnaval, começaram a atirar laranjas das varandas para chamar a atenção dos rapazes. A tradição evoluiu para uma agressiva tradição carnavalesca e já uma atração local.

Federica Mussano é uma das jovens que não perde uma oportunidade de entrar na festa. "O Carnaval é o meu grande amor. Espero por ele todo o ano e não há nada melhor do que estes três dias de batalha", afirmou a italiana.