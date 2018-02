Aumenta número de mortos em sequência de sismo

Sobe para 14 o número de mortos na sequência do sismo que abalou Taiwan. A informação é de fonte das equipas de resgate. As duas vítimas agora conhecidas fazem parte de uma família de cinco pessoas, que ficou debaixo dos escombros do Hotel Meilun. Há ainda vários desaparecidos e as equipas de resgate estão a ter dificuldade nas operações devido não só devido ao grau de destruição, mas também ao frio que se faz sentir e às fugas de gás nesta área. De acordo com o chefe dos bombeiros as operações vão continuar até serem recuperados todos os corpos. O abalo fez ainda 280 feridos.

O sismo ocorreu às 23:50, hora locais (15:50 em Lisboa), na noite de terça-feira. Teve epicentro a 18 quilómetros da cidade de Hualien e foi sentido em toda a ilha, incluindo na capital, Taipé.

Taiwan fica localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica.

Um sismo, em 1999, de magnitude 7,6 causou 2.415 mortos.