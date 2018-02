Benjamin Netanyahu "pronto para o que der e vier"

Tamanho do texto

O primeiro-ministro de Israel diz que Netanyahu fará "o que for necessário" para proteger o seu país contra o Irão que tem, esclarece Benjamin Netanyahu, o "objetivo declarado de destruir Israel". Declarações feitas depois de Israel ter, alegadamente, abatido um drone iraniano vindo da Síria e de ter atingido alvos supostamente de Teerão no país vizinho:

"Há algum tempo que venho a alertar para os perigos do entrincheiram militar do Irão na Síria. O Irão procura usar o território sírio para atacar Israel para destruir, declaradamente, Israel. Esta manhã, o Irão violou, violentamente, a soberania de Israel", afirmou o chefe do executivo.

Sábado, Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, chamaram os responsáveis militares para uma reunião em Telavive. Durante longas horas discutiram os seus próximos passos a dar. Os ataques aéreos de Israel, na Síria, tiveram como resposta, por parte da defesa antiaérea síria, o abate de um F16 israelita. A aeronave militar caiu em território israelita.