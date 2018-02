Tamanho do texto

A casa real já revelou que a saúde do príncipe "piorou seriamente". Com 83 anos, Henrique da Dinamarca sofre de demência e foi tratado nas últimas semanas a um tumor benigno no pulmão.

Pela primeira vez, a família real deslocou-se em conjunto ao hospital onde o marido da Rainha Margarida está internado.

Para acompanhar a família e o estado de saúde do pai, o Príncipe Frederico voltou da Coreia do Sul onde estava a acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno.