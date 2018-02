Dois polícias do Ohio abatidos a tiro

Dois agentes da polícia do Ohio, nos EUA, foram mortos a tiros no sábado quando respondiam a uma chamada que alertava para distúrbios, domésticos no subúrbio de Columbus. Segundo as autoridades um suspeito foi ferido e detido preventivamente. Os polícias foram baleados assim que entraram no apartamento. Eric Joering, de 39 anos, teve morte imediata. Anthony Morelli, de 54 anos, não sobreviveu aos ferimentos, já no hospital. Mais de uma dezena de polícias norte-americanos foram mortos no Ohio, só este ano.