Primeiro-ministro israelita satisfeito com incursão militar

O primeiro-ministro de Israel está satisfeito com a incursão militar do seu país contra o Irão na Síria, de sábado, e diz que fará "o que for necessário" para proteger Israel contra Teerão que, afirma quer "destruir Israel". Declarações feitas depois de ter, alegadamente, abatido um drone iraniano, vindo da Síria, em solo israelita e de ter atingido alvos supostamente de Teerão no país vizinho:

"Ontem demos um forte golpe nas forças iranianas e sírias. Deixámos, absolutamente, claro para todos que as nossas regras de envolvimento não mudaram. Continuamos a retaliar qualquer tentativa de nos ferirem, essa foi, e continuará a ser, a nossa política", afirmou o chefe do executivo.

Os ataques aéreos de Israel, na Síria, tiveram como resposta, por parte da defesa antiaérea síria, o abate de um F16 israelita. A aeronave militar caiu em território israelita.

O Secretário-geral das Nações Unidas já condenou e mostrou-se preocupado com o escalar da tensão.