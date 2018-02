Queda de avião perto de Moscovo faz 71 mortos

Tamanho do texto

Setenta e um mortos é o resultado da queda de um avião comercial, da Saratov Airlines, perto de Moscovo.

A aeronave tinha descolado há poucos minutos do aeroporto Domodedovo, na capital russa, e dirigia-se para Orsk, quando desapareceu dos radares e se perderam as comunicações. A bordo seguiam segundo dados preliminares, 65 passageiros e seis tripulantes.

Os destroços do avião foram encontrados perto da cidade de Stepanovskoye. As autoridades apontam como possível causa da tragédia um problema no aparelho ao qual se terá seguido a explosão de um dos motores.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pelas agências de notícias russas, "O presidente Putin ordenou ao governo que crie uma comissão especial para este desastre aéreo".