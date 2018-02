Autoridades procuram causas do desastre do Antonov

Tamanho do texto

As autoridades russas estão à procura das causas da queda do avião da companhia Saratov Airlines , ontem perto de Moscovo , que vitimou 71 pessoas .

Pouco depois do desastre, que ocorreu às 14:21 locais, foram encontrados dois corpos e uma das caixas negras. Segundo as primeiras conclusões das autoridades, não há qualquer sobrevivente.

Uma câmara de vigilância captou o momento em que o avião se despenhou. Foram encontrados destroços num raio de cerca de um quilómetro.

O avião, um Antonov An-148 tinha descolado do aeroporto de Domodedovo, o segundo maior da capital russa, com destino a Orsk, nos Urais.

Entre as possíveis causas estão as condições meteorológicas, falha humana e falha mecânica. A hipótese do atentado terrorista foi afastada pelas autoridades.