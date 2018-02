EUA apoiam luta antiterrorista do Egito

No final do encontro, em conferência de imprensa, Tillerson reafirmou o apoio também na criação de maior estabilidade para a região: “os Estados unidos compromete-se mais uma vez a estar lado a lado com o Egipto na luta contra o terrorismo e também a trabalhar em conjunto com vista a uma região mais estável para todos”.

O ministro dos negócios estrangeiros egípcio destacou a questão do armamento nuclear.

“Estamos preocupados com a atual situação de ameaças pela proliferação de armas nucleares, uma situação que vemos como um perigo à política global de não-proliferação” Washington apoia com mais de um milhão de euros por ano o programa militar do Cairo na luta contra o terrorismo.