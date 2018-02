Governo britânico ameaça cortar financiamento da Oxfam

O escândalo sexual que se abateu sobre a Oxfam pode colocar em risco os donativos que esta ONG recebe. O governo britânico ameaça cortar o financiamento e convocou uma reunião para esta segunda-feira com os responsáveis deste organismo de solidariedade, um dos mais conhecidos no combate à pobreza e na assistência em contextos de emergência.

Entretanto, a direção da Oxfam garante que as coisas já mudaram. "Aquilo que aconteceu no Haiti não poderia acontecer hoje com o sistema atual e as novas regras. Mas ainda há coisas que podemos melhorar, estamos empenhados em fazê-lo, e nunca iremos permitir que isto suceda outra vez", afirma Winnie Byanyima, diretora executiva da Oxfam International.

Em causa estão as denúncias sobre responsáveis da Oxfam que terão contratado prostitutas, algumas possivelmente menores de idade, durante a mobilização para o Haiti em 2011 após o sismo que devastou o país. Na sequência destas revelações surgiram entretanto outras que apontam para uma situação idêntica durante a intervenção da Oxfam no Chade.