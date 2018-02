Grécia exige indemnizações à Novartis

Tamanho do texto

O primeiro-ministro, Alexis Tsipras, anunciou no Parlamento que o Governo irá usar "todos os meios legais" à disposição para "recuperar a verba.

"Asseguro-vos que o nosso Governo não deixará de reclamar o dinheiro da empresa farmacêutica Novartis, que o povo grego se viu privado. Não faremos o que o Governo de coligação de Samaras-Venizelos fez quando deixou de reivindicar compensações, como um favor à Siemens," garante.

Segundo as estimativas judiciais, as perdas registadas pelos fundos públicos rondam os três mil milhões de euros.

O primeiro-ministro anunciou, ainda, a abertura de um inquérito sobre o alegado esquema de corrupção que envolve a Novartis e dez antigos ministros e primeiros-ministros gregos.

Em comunicado, a farmacêutica suíça assegurou ter instaurado um inquérito interno para analisar as práticas empresariais na Grécia, e reiterou a disponibilidade para cooperar com as autoridades.