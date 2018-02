Harvey Weinstein e Weinstein Company processados pelo Estado de NY

Tamanho do texto

Harvey Weinstein , o homem no centro da recente onda de denúncias de assédio e abusos sexuais em Hollywood , vai ter de responder em mais um processo, desta vez instaurado pelo Estado de Nova Iorque . O processo é não só contra Weinstein, mas também contra a empresa que ele dirigia juntamente com o irmão Bob, a Weinstein Company .

O anúncio foi feito pelo procurador-geral do Estado, Eric Schneiderman. Weinstein é acusado de má conduta com cerca de 70 mulheres. Algumas acusam o produtor de violação, acusações que ele nega. A empresa acaba envolvida nesta ação jurídica, já que o procurador alega que a administração e vários quadros foram incapazes de proteger as empregadas das investidas de Weinstein.

Esta notícia que pode significar um fim antecipado dos estúdios que produziram alguns dos maiores sucessos do cinema americano nos últimos anos. A Weinstein Company está em negociações para venda, um negócio que fica em pausa enquanto este processo decorrer.