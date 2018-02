Medalha da Diplomacia para Pyongyang nos JO

Com ou sem medalhas olímpicas a Coreia do Norte, sai já vencedora de PyeongChang. De acordo com o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kim Sung-han o país vence um dos galardões mais importantes dos Jogos Olímpicos de Inverno: o ouro em termos de Diplomacia. O ex-governante diz que, Pyongyang usou este evento para marcar uma posição face à Coreia do Sul e ao seu aliado, os EUA, e potencialmente aliviar a pressão sobre o seu país alvo de sanções internacionais. Kim Jong-un tem tomado decisões que mostram alguma contenção como o adiamento de novos exercícios militares ou a de enviar a sua irmã, que se diz ser uma pedra basilar do seu regime, como alta representante da Coreia do Norte às Olimpíadas.