Moscovo investiga causas da queda do Antonov An-148

Investigadores russos tentam compreender o que levou à queda do Antonov An-148, com 71 pessoas a bordo. As condições são difíceis devido à espessa camada de neve. As operações deverão prolongar-se por vários dias devido também à extensão do terreno a ser analisado. A bordo da aeronave seguiam 65 passageiros, entre eles dois estrangeiros, da Suíça e Azerbaijão, e seis tripulantes. Morreram todos.