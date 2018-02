Nova polémica com o terceiro aeroporto de Istambul

Tamanho do texto

O jornal Cumhuriyet revela que as autoridades esconderam a morte de 400 trabalhadores, desde o início da obra.

Segundo o artigo, baseado no testemunho de um homem que trabalha no local, as autoridades turcas pagaram 100 mil euros às famílias das vítimas e pediram silêncio em relação às mortes.

O terceiro aeroporto de Istambul, ainda em construção, é um dos projetos mais controversos dos últimos anos na Turquia por uma serie de questões, desde problemas com o solo até ao impacto ambiental do aeroporto.

Aquele que vai ser o maior aeroporto do mundo começou a ser construído em 2015 e deve estar concluído no final do mês de outubro.