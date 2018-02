CE e governo do Haiti querem explicações da Oxfam

A Comissão Europeia pede às organizações não-governamentais que sejam completamente transparentes, depois do escândalo que está a envolver a Oxfam. A organização pode vir a perder mais de 32 milhões de euros em financiamento da União Europeia. Penny Lawrence, vice-presidente da ONG de combate à pobreza com sede no Reino Unido, demitiu-se depois de se ter sabido que voluntários da organização recorreram aos serviços de prostitutas, no Haiti, no rescaldo do terramoto que fez milhares de mortos em 2010.