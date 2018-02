Chloe Kim brilha no Halfpipe de Pyeongchang

Tamanho do texto

A jogar meio em casa, a norte-americana de origem coreana, Chloe Kim conquistou o ouro olímpico no snowboard, na disciplina de Halfpipe. Com apenas 17 anos, Kim não deu qualquer hipótese às adversárias. A chinesa Liu Jiayu ficou em segundo e a também norte-americana Arielle Gold em terceiro.

Chloe Kim, para além de ter grande sucesso no halfpipe, explodiu nas redes sociais. Kim foi publicando mensagens durante vários momentos da prova que lhe valeram o ouro olímpico. No início dos jogos de inverno tinha apenas 15 mil seguidores no Twitter e, depois de usá-lo durante a final, ganhou nada menos que 100 mil novos fãs.

N Instagram, o número mais que dobrou: já ultrapassa os 360 mil seguidores.

Mais habituado ao sucesso, o austríaco Marcel Hirscher confirmou o favoritismo nas provas de esqui alpino: estreou-se com uma medalha de ouro na prova de combinado. Os outros dois lugares do pódio foram conquistados por dois franceses - Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet. O combinado junta as categorias de descida e slalom.

No Curling, na categoria de pares mistos, a medalha de ouro foi conquistada pelo Canadá, depois de derrotar na final a Suíça.

Destaque também para os atletas da Rússia, a competir sob a bandeira olímpica, que derrotaram a Noruega no jogo para a medalha de bronze.